Названы самые подешевевшие направления для поездок по России в сентябре

Наиболее подешевевшим авианаправлением по России в сентябре стал Ярославль

Аналитики назвали самым подешевевшим направлением для полетов по России в сентябре Ярославль — средняя стоимость перевозки снизилась на 57 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,3 тысячи рублей. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, на 46 процентов упали цены на билеты в Курган (8,4 тысячи рублей) и на 43 процента в Калугу (6,4 тысячи). Также среди внутренних направлений эксперты отметили Назрань, Владикавказ, Ставрополь, Петропавловск-Камчатский и Элисту — туда стоимость перевозок снизилась на 32-36 процентов.

При этом наиболее дорогим авианаправлением стала столица Камчатского края Петропавловск-Камчатский (около 15,9 тысячи рублей за билет), самым бюджетным — Владикавказ, куда можно отправиться за 2,8 тысячи рублей.

Ранее в августе стало известно, что стоимость авиаперевозок внутри страны снизилась на 30 процентов в сравнении с 2020 годом. Причинами резкого падения цен стали ограничения на международные полеты, конкуренция между авиакомпаниями и рост провозной емкости — в сентябре-октябре она составила 24 миллиона кресел.