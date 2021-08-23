Авиабилеты на полеты по России резко упали в цене

В августе-декабре средняя стоимость авиабилетов по России снизилась на 30 процентов

Стоимость авиабилетов на полеты по России снизилась на 30 процентов в сравнении с 2020 годом. Об этом пишет газета «Известия».

Так, по данным сервиса бронирования Aviasales, средняя цена внутреннего перелета в период с сентября по декабрь 2021 года составила 7,5 тысячи рублей — это на 12,8 процента меньше этих же месяцев в 2019 году.

Отмечается, что на резкое падение цен повлияли несколько факторов. Среди них рекордная провозная емкость российских авиакомпаний (почти 24 миллиона кресел в сентябре-октябре) и избыточная конкуренция между перевозчиками.

Как пояснила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова, изменения связаны также с ограничениями на международные полеты.

Эксперт добавила, что сложившаяся ситуация является тяжелой для авиакомпаний, у которых значительно выросли расходы. Например, наблюдается рекордное повышение стоимости топлива и горюче-смазочных материалов и снятие моратория на повышение ставок аэропортами.

Ранее в августе стало известно, что самые дешевые авиабилеты за границу можно купить с вылетом из московского аэропорта Домодедово. К примеру, улететь в Сербию можно от 18 тысяч рублей, в Грецию — от 21 тысячи, а в Болгарию — от 23 тысяч.