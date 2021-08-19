Авиабилеты для жителей Дальнего Востока стали на четверть дешевле

Авиакомпания «Аэрофлот» снизит стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четверть. Об этом пишет ТАСС.

«Аэрофлот снижает на 25 процентов стоимость билетов по программе субсидированных перевозок <...> Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7 650 рублей», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, указано, что действие льготного тарифа распространяется как на собственные рейсы авиакомпании, так и на авиаперевозчика «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Москвой.

Отмечается, что субсидируемые билеты предназначены для жителей Дальнего Востока, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Пользоваться тарифом из Москвы в пункты ДФО можно будет с 15 сентября по 30 ноября 2021 года, на маршрутах из пунктов ДФО — с 19 августа по 30 ноября.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостановил рейсы в столицу Таиланда Бангкок до конца октября из-за ограничений на полеты над Афганистаном. Уточняется, что в связи с этим рейсы в столицу Таиланда будут отменены с 24 августа и предварительно до конца октября.