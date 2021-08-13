«Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы в популярные среди россиян пляжные страны

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала прямые рейсы в четыре популярные среди россиян пляжные страны. Об этом заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию», — рассказал он.

Также по словам главы «Аэрофлота», авиакомпания ожидает увеличения количества рейсов на египетские курорты и открытия новых маршрутов. «Со 2 сентября мы планируем начать полеты в Коломбо, это Шри-Ланка, по-моему, порядка двух частот в неделю», — отметил руководитель компании.

Кроме того, Полубояринов обратил внимание на то, что из-за подорожания авиатоплива и увеличения спроса по определенным направлениям, цена на билеты «будет сбалансированной», но нестабильной.

Ранее в августе сообщалось, что компания «Аэрофлот» получила допуск на полеты в Индонезию. Как следует из приказа Росавиации, перевозчик сможет осуществлять полеты в популярную среди россиян пляжную страну до семи раз в неделю. Кроме того, российский перевозчик получил допуск на полеты из Москвы в Шарджу, ОАЭ (до семи раз в неделю).