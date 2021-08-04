«Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы в популярную среди россиян пляжную страну

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала прямые рейсы в Шри-Ланку, которая считается популярной среди россиян пляжной страной. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Уточняется, что полеты из Москвы запланированы дважды в неделю на самолетах Airbus A330-300. Маршрут Москва — Коломбо будет выполняться по четвергам и субботам, а обратный рейс — по пятницам и воскресеньям. Первый вылет состоится 2 сентября в 23:40, прибытие в Коломбо — в 10:50 по местному времени. Время отправления обратного рейса — 23:55 по местному времени, прибытия — 06:50 по Москве.

Отмечается, что минимальная стоимость перелета составляет 20 тысяч рублей, в цену включена только ручная кладь. Дополнительно покупка багажа обойдется в 1,5 тысячи рублей.

Ранее, в июле, сообщалось, что авиакомпания «Россия» получила допуски на осуществление регулярных рейсов на курорты Египта — первые самолеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх отправятся 9 августа. Уточняется, что полеты будут осуществляться в партнерстве с туристическим оператором «Библио-Глобус». Число рейсов не уточняется.