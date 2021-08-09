«Аэрофлот» получил допуск на полеты в популярную среди россиян пляжную страну

Российская авиакомпания «Аэрофлот» получила допуск на полеты в Индонезию. Об этом пишет «Интерфакс».

Как следует из приказа Росавиации, перевозчик сможет осуществлять рейсы в популярную среди россиян пляжную страну до семи раз в неделю.

Кроме того, «Аэрофлот» получил допуск на полеты из Москвы в Шарджу, Объединенные Арабские Эмираты (до семи раз в неделю), Корфу и Араксос, Греция (четыре и два раза в неделю). Тем не менее, заявленные рейсы в мексиканский Канкун и египетский курорт Марса-Алам не одобрили.

Ранее в августе российские авиакомпании получили допуски к полетам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Уточнялось, что рейсы из Москвы в популярные города Египта предоставили «Аэрофлоту», «Победе» и S7. При этом из регионов перелеты будут осуществлять «Россия», «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind, AZUR Air и S7.