В EgyptAir анонсировали запуск рейсов между Москвой и египетскими курортами

Авиакомпания EgyptAir анонсировала запуск прямых рейсов между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом со ссылкой на заявление перевозчика сообщает ТАСС.

«После почти шестилетнего перерыва, EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду», — уточнили в пресс-службе.

В компании указали, что с 9 августа из Москвы будут отправлять по четыре рейса в Хургаду и по три — в Шарм-эш-Шейх. Доставлять россиян на египетские курорты планируется на самолетах Airbus A330-300.

Ранее в августе несколько крупных российских авиакомпаний получили допуски к полетам на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Уточняется, что допуски из Москвы в популярные города Египта предоставлены «Аэрофлоту», «Победе» и S7. При этом из регионов рейсы будут осуществлять «Россия», «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind, AZUR Air и S7.

В июле стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх с 9 августа.