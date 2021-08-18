«Аэрофлот» приостановил полеты в Таиланд

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в связи с этим рейсы в столицу Таиланда будут отменены с 24 августа и предварительно до конца октября. Такое решение связано с тем, что раньше самолета перевозчика совершали перелеты в Бангкок через воздушное пространство Афганистана.

Ранее в августе руководство «Аэрофлота» приняло решение облетать Афганистан из-за ситуации, возникшей в стране после захвата государства движением «Талибан» (запрещено в России). В минувший понедельник воздушное пространство над Афганистаном было закрыто для пролета любых гражданских самолетов.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Талибы заверили международное сообщество, что они отошли от прошлых радикальных взглядов и намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами. Также боевики заявили, что «ни один волос не упадет» с голов российских дипломатов.