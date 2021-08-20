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Россияне массово захотели бюджетно отдохнуть на любимом курорте богачей

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Фото: Pedro Bariak / Unsplash

Жители России массово захотели бюджетно отдохнуть на Мальдивах, которые считаются любимым пляжным курортом среди богатых путешественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по данным министерства туризма республики, с января по июнь текущего года острова посетили 124,6 тысячи отдыхающих из РФ, из которых примерно 70 процентов останавливались в отелях премиум-сегмента, а около 30 процентов выбирали гостевые дома. Ранее это соотношение было приблизительно 80 процентов к 20-ти.

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«Спрос на бюджетное размещение в 2021 году подрос примерно на 10 процентов», — рассказали «Вестнику АТОР» в офисе по туризму Мальдивских островов.

Рост на бюджетный тип проживания фиксируют также туроператоры. «На протяжении периода весна-лето средний процент заявок от путешественников, отдающих предпочтение размещению в гестхаусах, вырос. В целом эта доля составляет около 32 процентов туристов на каждом рейсе», — рассказали в пресс-службе компании ANEX Tour и добавили, что средний чек по туру в гостевом доме обойдется в 119-134 тысячи рублей за двоих на неделю с перелетом, но без питания.

В допандемийный период Мальдивы выбирали в качестве места для отдыха в основном богатые путешественники, в том числе из России. Однако в условиях ограниченного выбора открытых зарубежных направлений на острова чаще стали приезжать туристы с более скромным бюджетом и останавливаться в гостевых домах на локальных островах, на которых проживает коренное население.

Отмечается, что ранее гестхаусы были популярны среди отдыхающих из Европы, которые приезжали туда за возможностью насладиться местным колоритом.

Ранее сообщалось, что россияне поставили колоссальный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова. Согласно статистике, за первое полугодие 2021 года архипелаг посетили 124,6 тысячи российских граждан, что на 190 процентов больше, чем в 2019 году.

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