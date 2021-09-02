В Чечне откроется мечеть имени прадедушки Кадырова

В поселке имени Джамлайлы Алиханова в Чечне откроется мечеть имени Абдул-Кадыра

В поселке имени Джамлайлы Алиханова в Чечне откроется мечеть имени прадедушки главы республики Рамзана Кадырова — Абдул-Кадыра. Об этом сообщил глава региона, передает агентство «Грозный-информ».

По его словам, открытие мечети запланировано на 5 сентября. «По просьбе жителей поселка мечеть будет носить имя моего дорогого прадедушки Абдул-Кадыра», — сказал Кадыров.

По информации агентства, мечеть Абдул-Кадыра станет 1308-й по счету мечетью, открытой в республике.

Ранее стало известно, что в Грозном появится крупнейший в России исламский научно-просветительский центр. В здании разместят мечеть, которая одновременно сможет вмещать до 15 тысяч человек, муфтият, медресе (мусульманское учебное заведение, которое выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии), а также большую библиотеку.