В Башкирии состоялся первый в России фестиваль храмовой флористики

В Башкирии состоялся международный фестиваль храмовой флористики «Новолетие», который впервые проводился в России. Об этом сообщает «Башинформ».

Участники и гости фестиваля познакомились с православными традициями в украшении храмов и проведении церковных обрядов. Основным мероприятием стал учебно-практический семинар «Флористика. Украшение храма, основы » с ведущей курса Ольгой Тимоховой — украсителем-флористом Свято-Троицкого Серафимо -Дивеевского монастыря Русской православной церкви.

«Новолетие» проходило на территории Салаватской епархии Башкортостанаской митрополии Русской православной церкви и по благословению епископа Салаватского и Кумертауского Владыки Николая.

Ранее в поселке Кундустуг в Туве открыли и освятили храм-юрту в честь блаженной Матроны Московской. Это уже второй храм-юрта в республике. Известно, что в новое святилище доставили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны. Как рассказали в Кызыльской епархии, храм-юрта удобен по многим параметрам, в том числе сборке, вместимости, отапливаемости и возможности переноса в другое место.