В Туве открыли и освятили новый храм-юрту

В тувинском поселке Кундустуг освятили второй в республике храм-юрту

В тувинском поселке Кундустуг открыли и освятили храм-юрту в честь блаженной Матроны Московской. Об этом сообщается на сайте Кызыльской епархии РПЦ.

Отмечается, что это уже второй храм-юрта в республике. Известно, что в новое святилище доставили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны.

Церемонию освящения храма совершил архиепископ Корейский Феофан, управляющий Кызыльской епархией. Песнопения литургии исполнялись на церковно-славянском и тувинском языках. Мероприятие завершилось праздничной трапезой.

«Храм-юрта очень удобен по многим параметрам: затратам на устроение, сборке, вместимости, отапливаемости, возможности перенести храм в другое место», — рассказали в Кызыльской епархии.

Ранее в августе сообщалось, что в иркутском микрорайоне Приморский построят православный храм. Известно, что под возведение религиозного строения был выделен участок в 0,7 гектара в районе пересечения улиц Безбокова и Захарова. Иркутская епархия дала разрешение на строительство храма в еще октябре 2018 года.