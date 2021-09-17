В Башкирии отметили 80-летие народного поэта

В Уфе провели встречу с народным поэтом Башкортостана Кадимом Аралбаем, который в 2021 году отметил 80-летний юбилей. Как уточняет пресс-служба Министерства культуры республики, торжественное мероприятие, приуроченное ко дню рождения Аралбая, состоялось в отделе башкирской литературы и краеведения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди 16 сентября.

Поздравить юбиляра пришли литераторы, писатели, журналисты, государственные и общественные деятели, а также жители республики, уважающие его творчество. Ведущей мероприятия стала дочь народного поэта, обозреватель информационного агентства «Башинформ» Лейла Аралбаева.

Приехавшим на встречу с поэтом продемонстрировали виртуальную выставку, посвященную Кадиму Аралбаю. Кроме того, на мероприятии выступил ансамбль кураистов. В рамках музыкальной части также прозвучали песни на стихи юбиляра. В завершение вечера Аралбай поблагодарил всех присутствующих и прочитал свои стихи.

В августе в Башкортостане отметили 180-летие со дня рождения знаменитого местного ученого, краеведа и поэта Мухаметсалима Уметбаева. Местные жители возложили цветы к памятнику известного просветителя на площади в городе Стерлитамаке. Кроме того, на мероприятии выступили начальник отдела администрации населенного пункта Ильгиз Еналиев, председатель Курултая башкир Лейсан Юсупова и директор филиала БашГУ Игорь Сыров.