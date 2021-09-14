Российский поэт решил пробежать первый ультрамарафон по Заполярью

Ямальский поэт и спортсмен Альберт Окотэтто решил пробежать первый ультрамарафон по российскому Заполярью. На данный момент он готовится к забегу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Маршрут спортсмена пройдет по трассе Надым — Салехард, его длина составит 344 километра, а старт запланирован на лето 2022 года. В настоящее время поэт проводит подготовку к забегу и собирает средства для снаряжения, а также на съемки фильма о марафоне.

«Ультрамарафон — вид спорта, неизвестный в тундре. Пробежав все 344 километра первой большой дороги, построенной на моей родной земле, я дам начало развитию бега на сверхмарафонские дистанции за Полярным кругом», — написал Окотэтто.

21-летний Альберт Окотэтто родился в поселке Яр-Сале Ямало-ненецкого автономного округа, где окончил школу и Ямальский многопрофильный колледж. На данный момент он живет в Санкт-Петербурге.

Ранее россиянка установила мировой рекорд в северной (скандинавской) ходьбе, пройдя 163 километра и 525 метров. Она побила предыдущий рекорд, который составлял 149 километров 120 метров.