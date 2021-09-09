Спасение рыбаками уставшего медвежонка на Ямале сняли на видео

Ямальские рыбаки спасли уставшего плыть медвежонка, выловив его сачком из холодной воды. Происходящее они сняли на видео. Запись опубликована в группе «Реальный Ноябрьск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что животное прибилось к лодке и цеплялось за нее, но никак не могло взобраться на судно. Рыбаки помогли ему залезть, говоря при этом: «Держись! Не бойся, садись туда к мотору». Один из мужчин при этом спросил: «А что, если он нас укусит?» «Да не укусит, он просто держится», — ответил второй.

В среду, 8 сентября, стало известно, что в одном из самых отдаленных северных районов Арктической зоны Якутии нашли верблюдов.