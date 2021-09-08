В российской Арктике нашли верблюдов

В одном из самых отдаленных северных районов Арктической зоны Якутии нашли верблюдов. Об этом «Ленте.ру» в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Республики Саха в Москве.

В Якутии завершилась сельскохозяйственная микроперепись. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике, в этом году в ней участвовало более 65 тысяч сельхозпроизводителей.

По итогам этой переписи выяснилось, что в российском регионе разводят верблюдов, выращивают арбузы и дыни на площади в несколько гектаров. Уточняется, что 10 верблюдов находятся в Плейстоценовом парке. Животные были доставлены сюда весной 2021 года с берегов Волги.

Ранее стало известно, что якутские ученые Плейстоценового парка пытаются воссоздать экосистему мамонтовых степей, какие были на Севере во времена великих оледенений. В феврале стало известно, что в этот парк доставили очередную партию степных бизонов.