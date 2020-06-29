Россиянка прошла за сутки 163,5 километра и установила мировой рекорд

Россиянка Ирина Маркова установила мировой рекорд в северной (скандинавской) ходьбе. Об этом сообщается на странице российской федерации по этому виду спорта во «ВКонтакте».

В ходе ультрамарафона под названием «Время рекордов» спортсменка преодолела 163 километра и 525 метров, что является непревзойденным достижением в этой дисциплине. Уроженка Санкт-Петербурга побила рекорд польки Катаржины Марондел, который составлял 149 километров 120 метров.

Кроме того, в рамках соревнований Альбина Тумасян из Череповца обновила рекорд России в ходьбе на 12 часов. Теперь он составляет 75 километров 60 метров.

Северная ходьба — вид спорта, в котором используется определенная техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Мировую популярность направление приобрело в конце 1990-х годов.

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