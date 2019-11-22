Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка по итогам проката набрала 85,04 балла. Она побила достижение японки Рики Кахиры (83,97 балла), которая также выступила на Гран-при Японии и получила 79,89 балла. Кроме того, в соревнованиях принимает участие олимпийская чемпионка Алина Загитова — она набрала 66,84 балла и стала четвертой.

Произвольная программа у женщин-одиночниц пройдет 22 ноября. Этап в Японии станет последним перед финалом серии. Рекорд в произвольной программе и по общему количеству баллов принадлежит 15-летней россиянке Александре Трусовой.

Косторная в ноябре победила на этапе Гран-при во Франции. Тогда она обошла Загитову, которая упала во время исполнения произвольной программы.

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