Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннеса

Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз в карьере попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте справочника.

Россиянку отметили за исполнение четверного флипа. Ей впервые удалось показать его во время произвольной программы в финале Гран-при, который прошел 7 декабря 2019 года.

Ранее Трусова попадала в Книгу рекордов Гиннеса за успешное исполнение других четверных прыжков — тулупа и лутца.

6 мая стало известно о переходе спортсменки из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, что Трусовой, по всей видимости, захотелось индивидуальной работы.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, а также бронзовый призер финала Гран-при и чемпионата Европы сезона-2019/2020.

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