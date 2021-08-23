В Башкортостане прошло празднование 180-летия со дня рождения известного поэта

В Республике Башкортостан отметили 180-летие со дня рождения знаменитого местного ученого, краеведа и поэта Мухаметсалима Уметбаева. Об этом сообщает портал «Башинформ».

Уточняется, что местные жители возложили цветы к памятнику известного просветителя на площади в городе Стерлитамаке. Кроме того, на мероприятии выступили начальник отдела администрации населенного пункта Ильгиз Еналиев, председатель Курултая башкир Лейсан Юсупова и директор филиала БашГУ Игорь Сыров.

Помимо прочего, в библиотеке имени Абдулкадыра Инана состоялся круглый стол, на котором спикеры осветили заслуги Уметбаева и яркие моменты из его биографии.

Отмечается, что в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района, где родился и вырос поэт, также почтили его память.

Мухаметсалим Уметбаев — башкирский поэт, исследователь и краевед. Он также был титулярным советником и членом Оренбургского отдела Русского географического общества.

19 августа в республике Башкирия состоялся национальный праздник меда «Бал байрамы». Мероприятие пройдет в селе Имендяшево Гафурийского района. В рамках торжества запланирован этнографический тур с участием путешественников из Уфы, Стерлитамака, Салавата, а также специалистов историко-культурных центров Башкирии.