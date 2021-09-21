В нескольких районах Башкирии проведут праздник в честь писателя Аксакова

В Башкирии пройдут мероприятия, приуроченные ко дню рождения русского писателя Сергея Аксакова, родившегося в Уфе. Об этом сообщает «БашИнформ».

Мероприятия пройдут с с23 по 25 сентября на территориях Уфимского, Белебеевского, Кармаскалинского районов, программу организует министерство культуры Башкирии и администрация Уфы.

Так, 23 сентября в БашГУ состоится научно-практическая конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире» и фотовыставка «Национальные традиции Болгарии». 24 сентября во всех школах Башкирии состоится традиционный Аксаковский урок. В уфимской Аксаковской школе-гимназии этот урок проведет лауреат литературной премии имени Аксакова 2021 года.

В мемориальном доме-музее Аксакова откроются две выставки: к 30-летию учреждения и вторая — «Уфа Аксаковская» , на ней представят акварельные работы уфимского художника Эдуарда Ханнанова.

В Саду имени Аксакова состоится праздник. В Башкирском театре оперы и балета, который располагается в Аксаковском народном доме, — торжественный вечер, в программе: вручение Аксаковских студенческих премий от горсовета Уфы, выступления гостей и концерт.

25 сентября мероприятия пройдут в Аксаковском историко-культурном центре «Надеждино» Белебеевского района: праздничное богослужение по Аксаковым, фольклорный праздник «Распахнись, душа!», возложение цветов к памятнику писателя и посещение музея его семьи.

В Белебее состоится экскурсия в парк «Поющие родники», выставка работ открытого муниципального арт-пленэра, литературно-музыкальная встреча жителей города и финалистов Межрегионального фестиваля поэзии «Родники вдохновения», торжественная церемония награждения финалистов фестиваля и большой концерт. Также 25 сентября праздник состоится на центральной площади села Зубово Уфимского района: выставка-продажа сельхозпродукции, интерактивные площадки, состязания лучников. Одновременно празднование пройдет в селе Старые Киешки Кармаскалинского района и в райцентре.

В Уфе на площади Ленина гостей ждет фольклорная ярмарка «Город мастеров» с интерактивными площадками и представлениями.