В Татарстане в честь 55-летия Нижнекамска откроют выставку раритетных фотографий

В Нижнекамске к 55-летию города откроется тематическая выставка раритетных фотографий «Татарстан и татарстанцы. Нижнекамск», отражающая историю республики и ее жителей. Уникальную экспозицию, которая откроется для посещений с 22 сентября, описывает информационное агентство «Татар Информ».

Представленные на выставке снимки воссоздают портрет Татарстана с 80-х годов 20 века и до наших дней. Многие фотографы запечатлели жителей республики за работой. Можно увидеть, как соотечественники строили города и заводы, собирали урожай, отмечали праздники и занимались своими повседневными делами.

Отмечается, что в выставке которую представляет галерея «Татмедиа», задействованы работы многих выдающихся фотографов Татарстана. В их числе оказались председатель Союза фотографов РТ Рамиль Гали, Владислав Журба и Роберт Талипов.

Ранее сообщалось, что в стенах музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется выставка анимационных игрушек. Экспозиция будет доступна к посещению с 23 сентября по 27 марта 2022 года. На выставке будет представлена коллекция владельца крупнейшего в России собрания анимационных оптических игрушек Максима Савельева.