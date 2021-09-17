Новосибирцам покажут лучшие работы в стиле современной графики со всего мира

В Новосибирске открылась III Международное триеннале современной графики. Об этом сообщает портал «Тайга-Инфо».

Так, жителям и гостям города покажут лучшие работы в стиле современной графики — в экспозицию вошли 25 кураторских проектов из 36 стран мира, в том числе из Бельгии, Швейцарии, Мексики и США.

Отмечается, что в этом году организаторы попытались сделать мероприятие более демократичным, отказавшись от «эстетического шовинизма» в пользу разных художественных высказываний. К участию пригласили не только известных, но и начинающих художников. Все экспозиции продлятся до 14 ноября.

«Сегодня это один из самых масштабных форумов современного искусства в России. За годы своей реализации он стал настоящим брендом Новосибирского художественного музея и известен не только по всей России, но и за рубежом, — рассказала директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева.

Ранее в сентябре в галерее Сибирского искусства Иркутского областного музея открылась выставка бурятской культуры. На ней представлены произведения декоративно-прикладного искусства, графика, живопись, а также инсталляции. В работах отражаются ключевые элементы культуры бурят — образы Солнца, Луны, и Древа рода — символа культа предков.