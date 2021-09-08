В Нижнем Новгороде появится бронзовый Максим Горький

В Нижнем Новгороде установят бронзовый памятник писателю Максиму Горькому. Монумент появится в Ковалихинском сквере, возле дома, в котором некогда жил сам литератор, а сейчас располагается посвященный ему музей. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

«Уже на следующей неделе новая скульптура Горького займет свое место в Ковалихинском сквере, и можно сказать, что она вернется домой, потому что рядом находится и дом, в котором родился великий писатель, и квартира, в которую он вернулся уже именитым», — рассказал мэр горда Юрий Шалабаев.

Глава администрации города также добавил, что удалось не только восстановить почти утраченную работу скульптора Андрея Кикинова, но и воплотить его изначальную идею. Так, автор задумывал отлить фигуру писателя в бронзе, однако началась Великая Отечественная война, фронт нуждался в металле, поэтому монумент было решено сделать из гипса.

Сохранившаяся гипсовая фигура, по словам специалистов, не может быть размещена на открытых пространствах. В настоящее время планируется обсудить ее установку в городских учреждениях культуры или образования.

Ковалихинский сквер располагается около усадьбы Киршбаумов, где в начале XX века снимал квартиру Максим Горький. К этому времени писатель был популярен: он стал ведущим автором репертуара Московского Художественного театра, дописал пьесу «На дне». В гости на съемную квартиру к нему приходили писатели Леонид Андреев и Евгений Чириков, а также певец Федор Шаляпин.