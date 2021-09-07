В Омской области состоялось открытие нового памятника

В селе Знаменском Омской области состоялось торжественное открытие нового памятника. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман.

Речь идет о монументе в виде танка Т-55. Согласно информации, его установили 4 сентября в преддверии Дня танкиста, который ежегодно отмечается во второе воскресенье месяца.

Боевая машина времен Великой Отечественной войны стала частью мемориального комплекса в память о жителях Знаменского района, защищавших страну. На постаменте памятника-обелиска установлена табличка «Воинам-землякам, погибшим в боях за Родину».

«Более пяти тысяч ваших земляков отстояли свободу и независимость нашей страны, Европы и всего мира в годы Великой Отечественной войны. Это были люди разных национальностей, но Родина у них была одна так же, как и у нас», — отметил имам-мухтасиб Радик Ахметов.

В августе в Нижегородском кремле появился бронзовый памятник в виде макета города начала XX века. На новом монументе можно увидеть реку Волгу, пароходы, объекты кремля, включая башни, особняки, церкви и храмы. Также к объектам прилагается навигация.