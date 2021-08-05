В Прохоровском музее-заповеднике появился американский танк

На территории выставки техники и вооружения под открытым небом музея-заповедника «Прохоровское поле» в Белгородской области появился новый экспонат. Об этом сообщает издание «Прохоровские Истоки».

Речь идет о привезенном из Мурманска американском танке М3 «Генерал Ли» (General Lee). Объект располагается за зданием музея «Третье Ратное Поле России». Известно, что в 1943 году танк перевозили в СССР через Северный Ледовитый океан в составе морского конвоя, но он так и не принял участие в боевых действиях, пролежав более 75 лет на дне Баренцева моря.

В материале отмечается, что «Генерал Ли» производился серийно с июня 1941 года по август 1942 года на заводах пяти американских компаний. Всего было выпущено 6258 боевых машин.

Жители и гости Прохоровского района могут посетить музейную экспозицию под открытым небом и подробнее узнать о новом экспонате.

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