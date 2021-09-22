Татарстан выделит 118 миллионов рублей на реставрацию дома помещика

Власти Татарстана решили выделить более 118 миллионов рублей на реставрацию дома помещика Александра Пасмурова, возведенного в XIX веке в Мензелинске. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Кирпичное здание с деревянными перекрытиями, в котором сейчас располагается районная администрация, планируют отреставрировать к 30 сентября 2022 года. При проведении ремонтных работ в доме, включенном в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, специалисты будут руководствоваться историко-архивными, библиографическим и натурными исследованиями, фотографиями, а также другими материалами.

Уточняется, что на проведение работ будет потрачено 118,2 миллиона. В ходе работ также будет облагорожена прилегающая территория площадью в 4974 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что в Карелии на территории Клименецкого Свято-Троицкого мужского монастыря завершилась реставрация каменного храма 1757 года постройки. Речь идет о храме праведных Захарии и Елисаветы, который находится на Большом Климецком острове в Медвежьегорском районе. Специалисты выполнили расчистку и консервацию живописи XIX века в алтарной части, а также выполнили работы по устройству конструкции усиления свода с учетом опоры на нее деревянной стропильной системы и главы с крестом.