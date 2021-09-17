Старинный парк в Татарстане признали объектом культурного наследия

Старинный парк, расположенный в татарстанском селе Ключищи при усадьбе Нарышкиных — Паулуччи, признали объектом культурного наследия. Об этом со ссылкой на председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина сообщает «Татар Информ».

В ведомстве уточнили, что решение о присвоении упомянутого статуса было принято после того, как специальная комиссия провела комплексную экспертизу. В ходе процедуры специалисты установили, что объект представляет историческую ценность, так как является образцом классической ландшафтной композиции усадебного парка с липовой, сосновой и дубовой аллеями, которые являются неотъемлемой частью усадьбы.

Агентство отмечает, что в собственности дворянского рода Нарышкиных некогда находился земельный надел на берегу Волги. При дворянах в селе Ключище возвели деревянную усадьбу. Уцелевшие остатки этого здания снесли в 2011 году, однако несколько аллей прилегающего к нему парка уцелели.

Ранее стало известно, что во Владимирской области утвердили проект реставрации Золотых ворот. Согласно размещенному на сайте Департамента культуры документу, на объекте культурного наследия отремонтируют все фасады, очистят кирпичную и каменную кладки, а также обработают участки стен упрочняющими пропитками.