В Тамбовской области создали путеводитель для детей

В Тамбовской области выпустили путеводитель для детей «Тамбовщина: в краю волков и яблок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Книга посвящена истории Тамбова и области, особенностях природы региона, достопримечательностям, известным землякам и интересным местам.

Издание создано в соавторстве с молодыми художниками, участниками конкурса детского рисунка и фотографами. Оно предназначено для детей 5-12 лет.

«В путеводитель включены объекты культурного наследия, являющиеся брендом нашего региона: Татарский вал, Усадьба Асеева, Дом-музей Чичерина, Дом-музей Мичурина, Усадьба Рахманинова», — сказала исполняющая обязанности начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Наталия Юрина

Ранее сообщалось, что в Тульской области появится гастрономический путеводитель.«География на вкус. Тула» по знаковым ресторанам и кулинарным новинкам региона. Авторами гайда станут журналистка и телеведущая Ника Ганич и путешественница Наталья Корнейчук. Читатели узнают, где можно попробовать анковский пирог семьи Толстых, крапивную кулинарию, булочку «Веневка», ароматный кофе со вкусом тульского пряника и другие традиционные угощения.