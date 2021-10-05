Во Владикавказе фасад дома-музея Вахтангова отреставрируют кирпичом XIX века

Во Владикавказе фасад дома-музея режиссера Евгения Вахтангова отреставрируют кирпичом XIX века. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Старинное здание находится на берегу Терека, его передали театру в 2020 году. Вахтангов прожил в нем большую часть жизни, поэтому там решили создать музей с театральным залом, арт-кафе и экспозицией с воссозданием убранства XIX века, а также личными вещами и фотографиями режиссера.

Фасад оставят в первозданном виде. Кирпич для реставрации делали во Владикавказе на заводе барона Штейнгеля и Владимира Грозмани.

Ранее сообщалось, что в Калининграде началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Объект культурного наследия относятся к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов, а также горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.