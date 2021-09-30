Спелеологи Челябинской области очистили всемирно известную пещеру

В Катав-Ивановском районе Челябинской области провели экологическую акцию по очистке всемирно известной Игнатиевской пещеры, которая является памятником истории и культуры федерального значения. Об этом сообщает UralPress.

Почетный спелеолог Российского союза спелеологов Семен Баранов отметил, что статус пещера получила за находящиеся под землей рисунки первобытных охотников. «Подобных пещер в мире известно не так уж много, и все они в основном находятся на территории Западной Европы в Испании и Франции. В России же таких уникальных пещер выявлено к настоящему времени всего лишь три: Капова (Шульган-Таш) пещера в Башкортостане, Игнатиевская и Колокольная в Челябинской области», — отметил он.

Из-за большого числа туристов в пещере начал скапливаться мусор, а на стенах и потолке появились граффити. Кроме того, на древесных и органических остатках стала обильно разрастаться плесень, реально угрожающая красочному слою древних рисунков.

Челябинские экологи выступили с инициативой провести акцию в пещере. Их идею поддержали в областном государственном учреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области и министерстве экологии Челябинской области. В результате из пещеры вынесли около 160 килограммов мусора. В дальнейшем планируется провести реставрацию и консервацию палеолитической живописи.