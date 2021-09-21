Во Франции изготовили точную копию панно «Лошади и знаки» пещеры Шульган-Таш

По заказу башкирского Историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» во французском ателье, специализирующемся на изготовлении факсимиле пещер и оформлении экспозиций, связанных с наскальным искусством, изготовили один из главных экспонатов — точную копию панно «Лошади и знаки» Зала Хаоса. Об этом сообщает «башинформ.рф».

Работы французских художников координирует специалист по консервации и реставрации наскальных изображений Эудалд Гуилламет. Он назвал изображение верблюда на панно крайне редким и узнаваемым.

Отмечается, что известный картинами эпохи палеолита Шульган-Таш является одним из первых свидетельств наскального искусства, обнаруженных за пределами франко-испанской области. Руководитель мастерской Ален Далис рассказал, что видит очевидное сходство с хорошо знакомыми ему изображениями пещеры Ласко.

На работу по созданию экспонатов музейного комплекса «Шульган-Таш» отведено шесть месяцев. По готовности французские художники сами привезут факсимиле в Башкортостан и будут заниматься монтажными работами.