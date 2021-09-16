В Башкирии создадут анимационный фильм по мотивам эпоса «Урал-батыр»

Башкирские художники начали работу над анимационным фильмом по мотивам эпоса «Урал-батыр». Пятиминутная короткометражка в скором времени будет размещена в музейном комплексе «Шульган-Таш». Согласно задумке, после ознакомления с экспозицией, посетители музея будут выходить в большой холл, где их будет ждать фильм, раскрывающий связь пещеры Шульган-Таш с башкирским народным эпосом, уточняет «Башинформ».

Над заказом историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» трудятся сотрудники уфимской студии «Муха». Сценарий для анимационного фильма создала писатель и драматург Шаура Шакурова. Она отметила, что очень рада быть частью проекта и призналась, что эпос «Урал-батыр» очень ей дорог — оказалось, что сценариста с «великим наследием» связывают дипломная работа и диссертация.

Материалы по теме Резонанс души. На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры? «Он сразу нас обворожил» Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов

«Работа по его сохранению важна для нас, как для народа, важна она и для сохранения родной земли – Урала. В 2006 году при создании сценария для научно-популярного фильма "По следам Акбузата" мы побывали в пещере Шульган-Таш. Тогда я и мечтать не могла, что в скором времени здесь произойдут такие перемены. Создание музейного комплекса "Шульган-Таш" — потрясающий результат тех, кто продвигает нашу пещеру в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявила Шакурова.

Директор студии «Муха» Артур Абдрахманов заявил, что считает проект особенным. «Не часто приходится работать для родной республики, тем более показать богатое наследие нашего края, — отметил он, признавшись, что задача перед художниками стоит непростая.— При непрерывной, упорной работе для команды из шести человек потребуется три месяца, поскольку анимация полностью ручная, все движения необходимо будет прорисовать».

Анимационный фильм, который станет для посетителей музея последней точкой маршрута, будет представлен общественности при открытии комплекса.

В начале сентября в Башкортостане завершились съемки полнометражного детского художественного фильма «Батыр». Уточнялось, что выход киноленты на большие экраны запланирован на конец весны 2022 года.