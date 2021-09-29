Волонтеры восстановят старинные дома в Павлове

В рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» волонтеры восстановят старинные дома в городе Павлово Нижегородской области. Об этом сообщает «Гипер НН».

В настоящее время активисты подбирают помещение для штаба, ищут сторонников в свои ряды и спонсоров. Для организации штаба они выбрали здание, расположенное на пересечении улиц Маяковского и Крупской. Один из деятелей фестиваля Ольга Волкова рассказала, что в городе также началось оформление агентства по сохранению и развитию исторической среды.

«Мы еще только начинаем оформлять агентство. Ждем ответа от администрации по объекту. В этом плане нам также помогает центр туризма. Кроме того, начинаю сотрудничество с бизнес-инкубатором», — отметила Волкова.

По ее словам, пока в Павлово слабо развито движение волонтеров. Для его пополнения была создана группа в социальной сети «ВКонтакте», которая сейчас насчитывает около 60 человек. Чтобы получить опыт в реставрации, участники команды уже ездили в Нижний Новгород, где проходил Всероссийский съезд фестиваля «Том Сойер Фест».