На месте заброшенного кафе в Нижнем Новгороде построят церковь

В Нижнем Новгороде построят новую церковь на месте заброшенного кафе, пустовавшего последние 20 лет. Об этом сообщает портал NN.ru.

Храм появится не пересечении улицы Рождественской и переулка Вахитова, с инициативой возведения выступила Нижегородская епархия. Раньше здесь располагалось аварийное здание, из-за которого был введен режим локального ЧС.

«Теперь мы восстанавливаем историческую справедливость и воссоздаем исторический облик улицы Рождественской», — рассказал заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов.

Троицкая Нижнепосадская церковь впервые упоминается в 1621 году, позже на ее месте был возведен каменный храм. Здание модернизировали в 1863 году, а в советское время церковь закрыли и почти полностью снесли, оставив фрагмент одной стены.

Ранее в сентябре разрушенный храм в городе Соль-Илецке Оренбургской области стал местом притяжения среди туристов и жителей региона. Храм Покрова Пресвятой Богородицы построили в 1858 году по чертежам местных казаков. При одном из обстрелов станицы в 1918 году два снаряда попали в здание, но церковь по-прежнему продолжала действовать.