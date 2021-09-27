Под Тулой отреставрировали один из древнейших российских монастырей

В Белеве завершили реставрационные работы в Спасо-Преображенском монастыре

В Тульской области завершились реставрационные работы в Спасо-Преображенском монастыре, который считается одной из архитектурных доминант Белева. В пресс-службе областного правительства уточнили, что 26 сентября в монастыре провели церемонию освящения Крестовоздвиженского храма.

Упомянутый мужской монастырь возведен в первой четверти XVI века белевскими князьями и считается одним из древнейших российских монастырей. В пресс-службе облправительства отметили, что реставрационные работы начались в 2016 году.

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«За счет гранта правительства Тульской области построена модульная котельная, установлено газовое оборудование. На средства федерального бюджета комплексно отреставрированы Спасо-Преображенский собор, Введенский храм, Церковь Воздвижения Креста Господня», — сообщается в опубликованном заявлении.

Отмечается, что на средства, выделенные фондом «Перспектива», удалось благоустроить территорию монастыря, отремонтировать братский корпус и построить на берегу Оки беседку со смотровой площадкой.

Спонсоры и благотворители помогли отреставрировать надвратную церковь и колокольню монастыря. Они также профинансировали строительство паломнического центра.

Ранее стало известно, что археологи Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) произвели раскопки на территории Успенского Желтикова монастыря, который является одним древнейших православных обителей региона. Уточнялось, что ученые обнаружили каменные фундаменты привратного Алексеевского храма, монастырскую ограду, основания нескольких башен, возведенных в эпоху Петра I, а также уникальные коллекции монастырских надгробий и печных изразцов.