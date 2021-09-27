Россияне заинтересовались полуразрушенным храмом

Летом большинство отдыхающих на соленых озерах в городе Соль-Илецке Оренбургской области приезжают на экскурсии в село Угольное, где находится полуразрушенный храм. О заинтересованности россиян зданием рассказала РИА56 рассказала краевед, экскурсовод Галина Мордвинцева.

По ее словам, гости из других регионов приезжают, чтобы увидеть храм Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь построили в 1858 году по чертежам местных казаков.

«Прошение от сельчан об оказании помощи в постройке храма в правление Оренбургского казачьего войска поступило в 1846 году. Однако после долгих проверок в Департаменте Военных поселений и в Оренбургской Духовной консистории оказалось, что план выполнен неверно. Было дано распоряжение доработать старые и составить новые чертежи. На протяжении десяти лет их передавали из рук в руки различным ведомствам, над ними ломали голову лучшие инженеры», — рассказала Мордвинцева.

Местные казаки принимали участие в возведении церкви — для этого их освободили от воинских обязанностей на два года. «Революция и гражданская война не обошли стороной село Угольное. В двух километрах от него проходила железная дорога. По ней двигался бронепоезд красных, а Угольное было белоказачьим. При одном из обстрелов станицы в 1918 году два снаряда попали в храм. Но церковь по-прежнему продолжала действовать. Закрыли ее в 1931 году. Через некоторое время начали разбирать для постройки районной больницы», — сообщила краевед.

Он отметила, что церковь хотели восстановить, однако для начала строительство нужно сломать старые стены.