В центре Екатеринбурга решили построить новую трамвайную линию

В центре Екатеринбурга решили построить новую трамвайную ветку. Соответствующую информацию публикует «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, разработкой линии занимается «Мастерская генерального плана», а прокладывать ее будут сотрудники компании «УГМК-Застройщик». Отмечается, что рельсы разместят по улице Бориса Ельцина напротив делового центра «Екатеринбург-Сити».

«В скором времени должен быть опубликован проект генерального плана города, в котором указано размещение планируемого объекта по Ельцина», — заявил главный инженер «УГМК-Застройщика» Степан Поистогов.

Точную дату реализации постройки еще не объявили.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде запустили ретро-трамвай 1938 года. Согласно материалу, экскурсионный трамвай образца 1938 года запущен в Нижнем Новгороде, он курсировал по улице Рождественской до конца августа. Ретро-трамвай следует по маршруту №11А по пяти остановкам в районе Нижневолжской набережной: площадь Народного Единства, площадь Маркина, Рождественская церковь и площадь Благовещенская.