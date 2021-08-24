В Нижнем Новгороде запустили ретро-трамвай 1938 года

По Рождественской улице в Нижнем Новгороде до конца августа будет ходить трамвай 1938 года

Экскурсионный трамвай образца 1938 года запущен в Нижнем Новгороде, он будет курсировать по улице Рождественской до конца августа. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев, передает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По словам главы города, предполагалось, что трамвай будет ходить только в дни празднования 800-летия. «Этот вагон вызвал такой огромный интерес у горожан, что нам стали поступать просьбы о продлении его работы. (...) Дальнейшее курсирование вагона будет зависеть от его технического состояния, все-таки это музейный экспонат», — отметил Шалабаев.

Ретро-трамвай следует по маршруту №11А по пяти остановкам в районе Нижневолжской набережной: площадь Народного Единства, площадь Маркина, Рождественская церковь и площадь Благовещенская. Отправляться вагон будет каждый час с 10:00 до 21:00.

Трамвайный вагон серии КМ прошел капитальный ремонт в 2013 году, однако модернизировать его не стали. Сиденья в вагоне деревянные, салон освещают лампы накаливания без плафонов, а створчатые двери открываются вручную пассажирами.

До наших дней сохранились два вагона серии КМ — по одному в Москве и в Нижнем Новгороде.

