В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль для незрячих «Туризм без границ»

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль туристических программ для незрячих «Туризм без границ». Об этом сообщает «Нижегородская правда».

Мероприятие состоится с 24 по 26 сентября. На нем обсудят 30 региональных практик социального туризма для слепых и слабовидящих, организуют мастер-классы и тренинги от экспертов по обеспечению доступности туристических объектов и активностей для незрячих и слабовидящих, поговорят об экскурсиях, приуроченных к 800-летию города.

Гости фестиваля смогут посетить интерактивную 3D-экскурсию «Тайны нижегородского кремля». Она позволит изучить особенности архитектуры старинной крепости, не используя при этом зрение.

Ожидается, что «Туризм без границ» соберет посетителей из 18 российских регионов. Среди них будут представители музеев, общественных организаций, библиотек и образовательных учреждений, работающих с инвалидами по зрению, а также заинтересованные лица с опытом сфере туризма для незрячих и слабовидящих людей.