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Тюменцев научат плавать на байдарке и разжигать костер на фестивале туризма

В Тюменской области пройдет фестиваль туристов и путешественников «Одиссея-2021»
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Кадр: @ipsbeauty / TikTok

С 23 по 26 сентября в Тюмени пройдет ежегодный фестиваль туристов и путешественников «Одиссея-2021». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Для жителей и гостей региона подготовили насыщенню программу — на мастер-классах участников научат плавать на байдарках, управлять квадрокоптером устанавливать палатки, разжигать костер и грамотно собирать рюкзак в поход.

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Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в творческих конкурсах и исторической викторине. В вечернее время посетителей пригласят на костер с песнями под гитару, а также на соревнования по ночному ориентированию.

Для детей организаторы придумали отдельную программу «Туристята». «Маленьким туристам предстоит переправиться через болото, отыскать следы животных, собрать походный рюкзак и перелететь через ущелье», — говорится в заявлении регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Ранее в сентябре Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства подготовил рейтинг самых привлекательных российских регионов для инвестиций в туризм. Первые строчки заняли Краснодарский край, Татарстан и Крым. Последнее место получил Камчатский край. Анализ проводился на основании группы факторов, которые влияют на такие экономические показатели, как выручка, расходы и риски.

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