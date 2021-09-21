Россияне массово заинтересовались одним видом отдыха в Сочи

С начала года 1,6 миллиона россиян посетили Сочи с целью сельского туризма

В 2021 году россияне массово заинтересовались сельским туризмом в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, из 5,6 миллиона человек, отдохнувших на курорте с начала года, 1,6 миллиона путешественников посетили Сочи с целью экотуризма.

Отмечается, что сейчас такой вид отдыха становится одним из самых популярных в мире. В свою очередь, курортная инфраструктура Сочи смогла оперативно отреагировать на новый тренд.

«Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что сейчас в регионе действует ряд крупных агротуристских предприятий — среди них ферма «Экзархо», «Дом Кошмана», парк «Солохаул», горная ферма «Волино», «Усадьба виноградаря» и этнографический комплекс «Ачигварское озеро».

Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон об учреждении в стране сельского туризма. Согласно постановлению, представители аграрного сектора смогут официально организовывать экскурсии и оказывать услуги по размещению путешественников. Отмечается, что новый формат позволит аграриям получать дополнительный доход.