В Калининграде началась реставрация скульптур на Королевских воротах

В Калининграде отреставрируют скульптуры и горельефы, расположенные на Королевских воротах

В Калининграде началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Об этом сообщается на странице Музея Мирового океана «ВКонтакте».

Объект культурного наследия относятся к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов, а также горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.

«Ожидается, что к концу текущего года мы увидим восстановленный фасад памятника культуры, каким он был 15 лет назад, когда Королевские ворота были торжественно открыты к 750-летнему юбилею города, после уникальной по сложности и срокам реставрации», — отмечается в публикации.

Известно, что реставрационные работы, на которые выделено 1,5 миллиона рублей из государственного бюджета, будет выполнять «Реставрационная Мастерская "Наследие"».

В сентябре в Нижнем Новгороде после реставрации открылся центр культуры «Рекорд». Здание, стоящее на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской было отремонтировано в рамках празднования 800-летия города. Согласно материалу, на первом этаже организовали кафе, а на втором — лекторий и зону коворкинга.