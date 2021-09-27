В Калининградской области протестировали приграничную с Польшей велодорожку

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и посол ЕС в России Маркус Эдерер протестировали велодорожку, которая строится в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Об этом пишет «Интерфакс».

Так, Алиханов и Эдерер прокатились по велодорожке, создание которой является одним из знаковых этапов программы сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Отмечается, что строительство 30-километровой трассы от КПП национального парка «Куршская коса» до поселка Приморье под Светлогорском еще не закончено, в настоящее время проложено 24 километра участка.

«Мы уже готовим проект для строительства второго этапа. Там велодорожка по большей части не будет идти совсем близко к берегу, как мы сегодня ехали в Куликово, где замечательный вид в лесу с панорамой на море, но тоже будет крайне живописно», — отметил губернатор Калининградской области.

Уточняется, что калининградская трасса станет частью трех международных веломаршрутов: Euroroute (R 1) — от Булонь-сюр-Мера (Франция) до Санкт-Петербурга, EuroVelo-10 — кольцевая трасса вокруг Балтийского моря (Baltic Sea Cycle Route (Hansacircuit)) и EuroVelo-13 — от Черного до Баренцева моря (Iron Curtain Trail: Barents Sea — Black Sea).

Ранее в сентябре сообщалось, что в Калининграде с 23 сентября по 8 октября пройдет фестиваль немецкой культуры Pop Up. Так, в рамках события будет презентована выставка «Лицом к лицу» и выступит квартет Каролине Вайдт.