Россияне назвали лучшие города для улучшения здоровья

Лучшими городами для улучшения здоровья россияне назвали Сочи, Москву и Краснодар. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» и сети клиник «РЖД-Медицина», их приводит газета «Известия».

Так, 46 процентов респондентов готовы рассмотреть возможность переезда для оздоровления организма. 32 процента выбрали для этой цели Сочи, 24 процента — Москву, 22 — Краснодар. Кроме того, 18 процентов опрошенных рассмотрели бы возможность переезда в Санкт-Петербург, а 16 процентов — в Калининград.

По мнению респондентов, основными преимуществами этих городов являются погода, большое количество солнечных дней, экология и возможность выстроить баланс между работой и личной жизнью.

Ранее были названы лучшие санатории России по версии Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Так, в «Топ-100 российских здравниц» оказались санаторий «Заполярье», бальнеологический курорт «Мацеста» и санаторно-курортный комплекс «Бридж Резорт» в Сочи. Кроме того, в список вошли здравницы других российских регионов — Башкирии, Карелии, Алтайского края и Тюменской области. Эксперты назвали лучшие места для оздоровительного отдыха, изучив более 400 санаторно-курортных объектов.

