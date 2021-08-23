На восстановленном курорте в Туве займутся реабилитацией переболевших COVID-19

Курорт «Чедер», работы по восстановлению которого в настоящее время ведутся в Туве, начнет принимать отдыхающих уже в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ООО «Здравница Чеде»р Владимир Монгуш.

По его словам, одним из основных направлений работы курорта станет реабилитация россиян, переболевших COVID-19.

«Лечебные свойства [местного воздуха] очень полезны. Cезон мы тут работаем, у нас даже строители, кто с бронхитом или бронхиальной астмой, чувствуют улучшение. Просто во время рабочего процесса дышат воздухом и по возможности выходят на берег озера», — рассказал Монгуш.

Ожидается, что ежегодно отдыхать на курорте смогут до 8,5 тысячи человек.

Курорт на минеральном озере Чедер в Туве существовал с 1932 года. В 2014 году санаторий закрылся после того, как его признали банкротом. Однако в 2020-м начались работы по его восстановлению.