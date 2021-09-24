Названы лучшие санатории России

Санаторий «Заполярье», бальнеологический курорт «Мацеста» и санаторно-курортный комплекс «Бридж Резорт» в Сочи вошли в рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц». Такая информация появилась на сайте Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Кроме того, в список вошли здравницы других российских регионов — Башкирии, Карелии, Алтайского края и Тюменской области. Эксперты назвали лучшие места для оздоровительного отдыха, изучив более 400 санаторно-курортных объектов.

«У санаторно-курортного отдыха в России очень большие возможности. Мы можем удержать лидерство в части такого специфического уникального направления оздоровительного туризма», — рассказала заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова.

Для оценки оздоровительных учреждений использовались отраслевые и финансовые показатели, разработанные агентством RAEX — методология не менялась на протяжении шести лет.

Ранее в июле в Сочи открылся первый в России санаторий для слонов. Парк площадью около 10 гектар предназначен для отдыха и восстановления животных в условиях, приближенных к их естественной среде обитания. На территории есть пруд для купания и палатка с навесом, в которой можно укрыться от солнца.

