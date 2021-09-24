В Калининграде пройдет фестиваль немецкой культуры Pop Up

В Калининграде пройдет выставка «Лицом к лицу» в рамках фестиваля Pop Up

В Калининграде с 23 сентября по 8 октября пройдет фестиваль немецкой культуры Pop Up. Об этом сообщает «Клопс».

Известно, что в рамках события будет презентована выставка «Лицом к лицу». «Наши портреты позволяют заглянуть в частную жизнь героев, увидеть разные слои общества, познакомиться с иными культурами. Это свидетельство близости, соединяющей нас с практически незнакомыми людьми», рассказали создатели экспозиции Франк Гаудлиц и Амели Лозье.

Помимо этого, 24 сентября в областной филармонии выступит квартет Каролине Вайдт, а 25 сентября музыканты вновь сыграют концерт в книжном клубе «Катарсис».

Генеральный консул Германии в Калининграде Ханс-Гюнтер Маттерн пообещал представить на фестивале последние достижения страны в области культуры и науки, а также в сфере современных технологий, предпринимательства и экономики.

«Чем больше мы, немцы и русские, интересуемся друг другом, узнаем друг о друге и учимся друг у друга, тем теснее становится наша дружба. А культура и духовное развитие являются наиболее приятным способом поддерживать отношения», — отметил он.

Ранее в сентябре сообщалось о старте первого Балтийского форума по нейронаукам в Калининграде. В рамках двухдневного мероприятия запланированы три тематические конференции и мини-симпозиумы. Все эти площадки позволяют экспертам в разных областях обмениваться опытом, своими научными и техническими идеями.

