В Тверскую картинную галерею после реставрации вернули редкий экспонат

Редкое зеркало в фарфоровой раме вернули в Тверскую картинную галерею после реставрации

В Тверскую областную картинную галерею после реставрации вернули уникальный экспонат. Об этом сообщает газета «Тверские ведомости».

Речь идет о зеркале в фарфоровой раме, которое является частью гарнитура, выполненного на Мейсенской королевской мануфактуре в середине XIX века. Известно, что комплект состоит из трехъярусной люстры, двух небольших консолей, двух настенных бра и двух зеркал.

Согласно информации издания, в апреле завершилась реставрация одного из зеркал. Работы выполняли специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Игоря Грабаря. Остальные предметы гарнитура еще не отреставрированы.

Главный научный сотрудник галереи Ольга Пиотровская подчеркнула, что подобными раритетами обладают единицы российских и зарубежных музеев. Этот редкий экземпляр западноевропейского фарфорового искусства, по ее словам, является украшением интерьера Тверского Императорского дворца и гордостью коллекции картинной галереи.

Ранее в сентябре в Нижнем Новгороде после реставрации открылся центр культуры «Рекорд». Здание, стоящее на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской было отремонтировано в рамках празднования 800-летия города. Согласно материалу, на первом этаже организовали кафе, а на втором — лекторий и зону коворкинга.