В Екатеринбурге отреставрируют Дворец культуры железнодорожников

В Екатеринбурге отреставрируют Дворец культуры почти за 40 миллионов рублей

В Екатеринбурге планируют отреставрировать Дворец культуры железнодорожников. Об этом сообщает портал «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

По информации издания, на сайте госзакупок появился тендер от РЖД почти на 40 миллионов рублей. Согласно опубликованной документации, планируется косметический ремонт здания. Так, например, подрядчик будет обязан выполнить грунтовку и штукатурку потолков и оклейку обоями, а также установку потолочных решеток и разборку цементных полов.

Помимо этого, планируется укладка керамогранита, замена электрооборудования, обновление туалетных кабинок и санфаянса. Отмечается, что ремонт будет проходить в фойе большого зала и самого помещения, библиотеке и на крыльце.

Сообщается, что заявки на участие в тендере принимаются до 27 сентября, а 21 октября состоятся торги.

В сентябре стало известно, что в Екатеринбурге пройдут Дни башкирской культуры. На церемонии выступит башкирский народный театральный коллектив «Ядкар». Кроме того, во время фестиваля будут проводиться мастер-классы по хореографии, вокалу и кураю и программа детского литературно-художественного журнала «Акбузат»